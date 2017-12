Villingen-Schwenningen Blindgänger aus dem zweiten Weltkrieg

Schwarzwald-Baar-Kreis. Können die Blindgänger des Zweiten Weltkriegs auch noch für die nächste Generation gefährlich werden?

Nach ungefähren Schätzungen haben die britischen und amerikanischen Flieger im Zweiten Weltkrieg etwa 1,35 Millionen Tonnen Bomben über Deutschland abgeworfen. Experten wie Robert Molliton, Chef des Munitionsbergungsdienstes in Mecklenburg-Vorpommern, sagen, dass zehn bis 20 Prozent der abgeworfenen Bomben Blindgänger waren. Da diese teilweise nur 30 Zentimeter unter der Erde liegen, kann das eine große Gefahr darstellen, da die einzelnen Bestandteile der Bomben nicht an Sprengkraft verloren haben und eher empfindlicher geworden sind.

Da diese Blindgänger meistens bei Bauarbeiten gefunden werden, gibt es eine Explosionsgefahr. Dadurch sind die kommenden Generationen auch noch den Gefahren der Blindgänger ausgesetzt, da es auch noch eine Weile dauern wird, bis alle geborgen sind. n Die Autorin ist Schülerin der Klasse 9b am Gymnasium am Hoptbühl in Villingen.