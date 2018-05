Villingen-Schwenningen Blinde Zerstörungswut im ’s Rössle

Solche Überlegungen seien bei der Polizei zum aktuellen Zeitpunkt jedoch zumindest nicht dokumentiert, berichtete Aschenbrenner auf Nachfrage. "Nun wird am ’s Rössle die Spurenlage in Augenschein genommen, Nachbarn werden befragt und über die Presse wird nach Zeugen des Vorfalls gesucht. Ergeben sich in der Folge Zusammenhänge zwischen den beiden Vorfällen, wird das selbstverständlich in die Ermittlungen einbezogen", erklärte Aschenbrenner.

Hinweise zu dem Vorfall in dem ehemaligen Einkaufszentrum nimmt das Polizeirevier Schwenningen unter Telefon 07720/8 50 00 entgegen.