Villingen-Schwenningen Bleiben virtuelle Sitzungen im Oberzentrum ein ewiger Wunsch?

Die FDP-Fraktion tut ihr Unverständnis darüber in einer Pressemitteilung kund, die sie am Wochenende an die Presse sandte. Darin zeigt sie sich "überrascht, dass weiterhin keine virtuellen Sitzungen stattfinden".

Die FDP-Fraktion habe sich wiederholt dafür stark gemacht, dass Sitzungen des Gemeinderats und seiner Ausschüsse virtuell stattfinden. "Wir freuen uns, dass die Stadt die Technik für virtuelle Sitzungen im Herbst endlich angeschafft hat", anerkennt Kathrin Piazolo, die stellvertretende Fraktionsvorsitzender der FDP im Gemeinderat.