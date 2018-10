VS-Schwenningen. Der Film "Blaubeerblau" läuft am Dienstag, 23. Oktober, 20 Uhr, im Kommunalen Kino im Capitol, Alleenstraße 24. Es ist eine gemeinsame Veranstaltung mit dem Hospiz Via Luce in Schwenningen. Gezeigt wird ein TV-Drama um ein Muttersöhnchen, das erst durch die Begegnungen in einem Sterbehospiz Kraft für ein selbstbestimmtes Leben schöpft. Er hat Angst vor der Begegnung mit Menschen, die kurz vor dem Tod stehen. Dabei hat Fridjof selbst noch nicht richtig angefangen zu leben. Zu seiner Freundin steht er nicht und von seinen Eltern hat er sich noch nicht emanzipiert. Im Hospiz begegnet Fridjof Hannes, einem ehemaligen Schulfreund, der ­Pankreaskrebs im Endstadium hat.