Villingen-Schwenningen Blasmusiker starten in die Saison

Am 5. Mai ist es soweit, dass der Musikverein Harmonie Schwenningen beim traditionellen Frühlingshock in Mühlhausen spielt. Ab 15 Uhr gibt es im Göpelhaus musikalische Unterhaltung mit der Harmonie und befreundeten Gastkapellen, so treten auch die Schwenninger Stadtmusikanten und der Musikverein Weigheim auf.

Für das leibliche Wohl ist mit Kaffee und Kuchen sowie einer kleinen Vesperkarte gesorgt. Traditionell lockt wieder eine Tombola mit attraktiven Preisen. Lose gibt es bereits jetzt bei allen Musikern. Neu und mit Sicherheit eine Bereicherung im Bereich der Jugendarbeit ist dieses Jahr auch die Präsentation der Musikinstrumente der einzelnen Register: Bei einer Instrumentenvorstellung besteht für Kinder und Jugendliche die Möglichkeit im Probelokal, diese selbst auszuprobieren und dem eigenen Wunschinstrument vielleicht schon einen Schritt näher zukommen.