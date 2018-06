Villingen-Schwenningen Blasmusik-Orkan fegt durch’s Festzelt

VS-Schwenningen. Ein letztes Mal brodelte die Stimmung im Festzelt, in welches die Besucher in Scharen strömten. Auf dem Programm stand ein Brass-Abend, dessen Hauptakt keine Geringeren gestalteten, als die Vollblutmusiker der Froschenkapelle aus Radolfzell.

Rund 25 Musiker, deren Spaß an der Musik nicht zu überhören ist, sorgten für ein musikalisches Erdbeben und begeisterten während mehr als drei Stunden Live-Blasmusik in all ihren Schattierungen und Musikstilen. Hunderte Fans waren gekommen. Es ist davon auszugehen, dass viele hinzugekommen sind, welche das leidenschaftlich auftretende Ensemble zum ersten Mal hörten.

Auf der Homepage der Froschenkapelle steht in großen Lettern, dass Trübsal nicht alles ist, was man blasen kann. An diesem Abend belegten die Musiker mit jedem Takt diese Aussage und nahmen ihre Zuhörer auf eine Reise durch die Vielfalt der Musikstile mit. Dabei präsentierten sie sich als eine Einheit routinierter Musiker, die vom imposanten Posaunenregister bis hin zu fetzigen Gitarrenriff, Rhythmus angebender Percussion, Saxofon-Soli und Gesang den blanken Blasmusik-Irrsinn in die Neckarstadt brachte.