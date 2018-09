Villingen-Schwenningen Biwaknächte unter freiem Himmel

In der Region um Schömberg bei Pforzheim unternahmen die fünf Jugendlichen einen vier Tage langen Hike mit Rucksack, Schlafsack, Kochutensilien und allem was zum Wandern benötigt wird. Auf der Wanderung musste sich die Gruppe anhand von Kartenmaterial und Kompass orientieren sowie Etappenziele erreichen. Die Mitglieder kochten zusammen und verwalteten ihr Nahrungs- und Wasservorräte selbst, da es kein Versorgungsfahrzeug gab, woraus sie sich bedienen konnten. Schon am ersten Abend wurde die Wichtigkeit deutlich, sich rechtzeitig vor der Dämmerung eine Übernachtungsmöglichkeit zu suchen. Traditionell wandert eine Gruppe ohne ihre Pfadfinderleiter, um das Gemeinschaftsgefühl in der Gruppe zu stärken. Diesmal machte der Zufall eine Ausnahme, sowohl Gruppe als auch Leiter bogen am zweiten Tag einmal falsch ab und trafen sich ungeplant zur selben Uhrzeit am selben Rastplatz, bevor sich ihre Wege wieder trennten.

Bewältigt wurden Wege inmitten von Wäldern mit bis zu 300 Metern Höhenunterschied. Hatte eine andere Gruppe des demselben Stamms vor drei Jahren das Glück einer kostenlosen Hotelübernachtung, so hatte diese Gruppe herrlichen Sonnenschein, trockene Biwaknächte in offenen Wanderhütten oder unter freiem Himmel.

Ab sieben Jahren kann man beim Pfadfinderstamm "Der Wolf, der nie schläft" mit machen. Wer Interesse hat, kann sich beim Stammesvorsitzenden Martin Kocovski melden, Telefon 0173/7876539, E-Mail mkocovski@kotango.de.