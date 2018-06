Unüberhörbare Ruhe. Die drängt sich all jenen auf, die an der Weigheimer Ortsdurchfahrt wohnen. Welch idyllische Folge der Straßensperrung zwischen Mühlhausen und Weigheim! Plötzlich ist es ruhig im Ort, Fußgänger überqueren ohne Angst die Straße. Nur mein Nachbar kann sich über die Baustelle in Richtung Schwenningen nicht freuen: Sein Weg zur Arbeit ist dank Umleitung in etwa doppelt so lang. Mein Mitleid hält sich in Grenzen, bieten sich auf der einstigen Rennstrecke doch ganz neue Möglichkeiten. Landwirte verladen auf der Straße Heuballen, und wir fantasieren schon, was man dort noch alles machen könnte: Tennis oder Fußball spielen. Oder Public Viewing. Plötzlich meine ich einen Schrei zu hören, der uns aus unserer Träumerei auffahren lässt: "Schluss!", brüllt mein Nachbar, "ich will, dass die Baustelle fertig wird!" "Ruhe!", brülle ich zurück. Und erschrecke ob des ungewohnten Lärms.