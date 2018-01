Villingen-Schwenningen Bislang sieben Waffen abgegeben

Schwarzwald-Baar-Kreis. Im Rahmen dieser Regelung wurden beim Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis, das in diesem Fall für die 18 Kreisgemeinden zuständig ist, bisher vier Waffen abgegeben, so deren Pressesprecherin Heike Frank auf Anfrage. Im Verwaltungsgebiet Villingen-Schwenningen wurden bislang drei Pistolen und 330 Stück Munition abgegeben, wie die Pressesprecherin Oxana Brunner ausführt. In der Abgabestelle Donaueschingen wurden bisher weder Waffen, noch Munition abgegeben, so Pressesprecherin Beatrix Grüninger.

Getrennt transportieren

Wer eine Waffe, Munition oder auch verbotene Gegenstände wie Schlagringe oder Butterflymesser besitzt, hat noch bis zum 1. Juli diesen Jahres die Möglichkeit, diese straffrei bei den zuständigen Behörden (Stadtverwaltung, Landratsamt sowie Polizeidienststellen) abzugeben. Dabei sei auf einen korrekten Transport zu achten. "Waffen und Munition müssen getrennt in verschlossenen Behältnissen transportiert werden", teilt das Landesinnenministerium mit.