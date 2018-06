Villingen-Schwenningen Bis heute unvergessen: das Laible

VS-Villingen. Wer nicht schon als Villinger Kind in den 50er-Jahren am Laible Ski oder Schlitten fuhr, der kann heute dennoch wissen, was es mit dem Laible auf sich hat. Schon im 16. Jahrhundert wird "am Löblin" erstmals urkundlich erwähnt, heißt später Warenburger Leuble oder Leiblin (1633) und wurde schließlich zur Gemarkung "for dem leible" (1782).

Der kleine Wald nord-westlich der Gemarkung Rietheim umfasste früher nur ein Drittel des heutigen Bestands und ist seit Ur-Zeiten im Eigentum des Heilig-Geist-Spitals.

Der Sage nach verschacherte der frühere Eigentümer den ganzen Wald bei einer großen Hungersnot um einen Laib Brot. Das mag so gewesen sein wie in den Jahren 1816 und 1817, als die Feldfrüchte unglaublich teuer wurden, weil es unablässig geregnet hatte.