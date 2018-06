Villingen-Schwenningen Bis Ende Juni geht erst mal gar nichts

Der Baustellenunterstützungsfonds für Einzelhändler in Offenburg in einer Höhe von 50 000 Euro bezieht sich auf die Neugestaltung der östlichen Innenstadt in den nächsten zwei Jahren. Er sei nach dem Vorbild der Gemeinde Oberkirch vorsorglich eingerichtet worden und ist seit Mitte Mai im Umlauf. Es habe bereits "gewisse Interessensbekundungen von Einzelhändlern und Gewerbetreibenden gegeben", meinte Kirstin Niemann von der Stabstelle Stadtentwicklung Offenburg. Das aufwendige Baustellenmanagement koordiniere zwar die Arbeiten so, dass keiner viele Wochen leiden müsse, aber ohne Beeinträchtigungen gehe es dennoch nicht, erklärte Offenburgs Pressesprecher Wolfgang Reinbold.

Oberkirchs Wirtschaftsförderin Nadine Klasen ist tief drin im Thema Baustellenunterstützungsfonds. Sie hat ihn in Heidelberg betreut und jetzt in Oberkirch abgewickelt. Hier wurde die alte Hauptstraße zur Fußgängerzone umgestaltet. Eineinhalb Jahre dauerten die Arbeiten während der Komplettsperrung der Straße. Ende des vergangenen Jahres wurden die Arbeiten abgeschlossen. Mit 25 000 Euro wurde der Fonds bestückt. Noch sei ein Rest an Mitteln vorhanden. Aber es gebe die Möglichkeit, dass der Gemeinderat über eine weitere Erhöhung entscheide. Die Anträge für eine Unterstützung können die betroffenen Geschäftsleute im Nachhinein stellen. Der Fonds könne zwar nicht 100 Prozent der Umsatzrückgänge ausgleichen und ersetze auch nicht andere Maßnahmen wie zum Beispiel Mietsenkungen und Marketing, so Klasen. Aber die Kommune könne ein gutes Stück dazu beitragen, dass kein Geschäft wegen der Baustelle geschlossen werden müsse, was auch nicht der Fall gewesen sei.

Am Anfang sei es "nicht unkritisch" gewesen, weil Unterlagen vorgelegt werden müssen. Es habe viele Beratungsgespräche gegeben, dann "lief es wunderbar". Eine unabhängige Kommission wurde sowohl in Offenburg als auch in Oberkirch gebildet, die über die Anträge entscheidet. Wer ihr angehört, ist nur der Verwaltungsspitze bekannt. Es handelt sich um Vertreter, die sich im Einzelhandel, Steuerrecht und im Immobilienwesen auskennen. Weder Einzelhändler noch Vertreter aus der Verwaltung oder dem Gemeinderat seien dort vertreten, um jegliche Einflussnahme abzuwenden.

Zusätzlich habe Oberkirch eine "sehr intensive Informationspolitik" betrieben, dass die Geschäftsleute so früh wie möglich wussten, was auf sie zukomme. Schließlich hätten sie ein halbes Jahr Vorlaufzeit für die Bestellung ihrer Ware. Zum zusätzlichen Baustellenmarketing gehörten Plakate, Feste, Homepage, Facebook, umfassende Infobroschüren, ein Baustellenbüro und das Baustellenfrühstück – und immer wieder Kontakt zu den Betroffenen. Auch, wenn die Maßnahme aufwendig gewesen sei, so war sie doch ein sinnvoller Baustein, um inhabergeführte Geschäfte zu retten, sagte Klasen.