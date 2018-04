Villingen-Schwenningen Bis Baustart keine Parkplatzlösung

Die Kanalarbeiten am Marktplatz und in der Bildacker Straße werden in den nächsten Tagen abgeschlossen sein, teilt die Stadt mit. Anschließend beginnen am Mittwoch, 2. Mai, die Arbeiten im genannten Kreuzungsbereich. Hierzu wird das Baufeld komplett für den Durchgangsverkehr gesperrt (siehe Grafik). Zunächst wird der Kanal vom Marktplatz in die Dauchinger Straße erneuert. Danach beginnen die umfangreichen Umlegungs- und Erneuerungsarbeiten der Gas- und Wasserleitungen in den Bereichen Spittelstraße, Dauchinger Straße und Auf der Lehr. Anschließend folgen die Arbeiten an den bestehenden und teilweise neu zu verlegenden Strom- und Medienleitungen.

Nach Abschluss dieser Arbeiten wird die Baumaßnahme mit den Straßenbauarbeiten weitergeführt und auch der neu geplante Parkplatz an der Sturmbühlstraße ausgebaut. Diese umfangreichen Bauarbeiten werden bis zum Jahresende andauern.