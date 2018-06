Schwarzwald-Baar-Kreis. Um Geruchsbelästigungen in der wärmeren Jahreszeit möglichst zu vermeiden, lässt der Kreis ab Juni alle Biotonnen, die im Sommer-Winter-Rhythmus geleert werden, wieder wöchentlich abfahren. Die Rhythmusänderung ist im Abfallkalender berücksichtigt. Nasse Abfälle wie Obstreste oder Kaffee- und Teefilter sollten gut abtropfen und in saugfähiges Papier eingepackt werden. Das vermindert die Geruchsentwicklung. Die Biotonne sollte an einen schattigen Ort gestellt werden.