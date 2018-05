Villingen-Schwenningen Bio-Döner: regional und nachhaltig

"Es war ein langer Weg bis zur Gründung des Unternehmens. Ich habe mir intensiv Gedanken gemacht, worauf ich achten muss, IHK-Seminare für Existenzgründer besucht und einen detaillierten Business-Plan erarbeitet", schildert der Unternehmer.

Auch die Investitionen seien "nicht klein" gewesen, gibt er zu. Mit Hilfe eines Kredits konnte Aksin hochwertige Maschinen anschaffen und Maßnahmen zur Einhaltung von Hygienevorschriften treffen. "Auch auf das Thema Digitalisierung haben wir von Anfang an hohen Wert gelegt", betont Hatice Aksin. Auf kleinen Bildschirmen kann man zum Beispiel sehen, wie kalt es in den einzelnen Räumlichkeiten ist. "Wir arbeiten mit einem Warenwirtschaftsystem, und auch die Buchführung läuft digital", fügt Hatice Aksin hinzu.

Nun hat die ProduktionsTestphase im Unternehmen begonnen, die ersten Spieße sind bereits im Lager. Sichtlich stolz sind die beiden auf ihr Produkt – Döner-Kebapfleisch, regional und in Bio-Qualität. Auch die Gewürze stammen aus dem biologischen Anbau. "Wir mischen sie selbst in unserem Unternehmen, ohne Zusatzstoffe und Aromen", erklärt Engin Firat Aksin.

Die Rind-Spieße von "EgeFirat" werden als Bio-Dönerkebap und Bio-Drehspieße an ausgewählte Döner-Restaurants in ganz Baden-Württemberg geliefert. In einigen Wochen kann man das Bio-Kebabfleisch auch schon in Villingen probieren – im Haci’s Grill in der Wieselsbergstraße. Es folgen Imbisse in Heidelberg und Ludwigsburg, später in Donaueschingen und Herrenberg.

Die Firma "EgeFirat" ist bio-zertifiziert, natürlich hat auch ihr Lieferant – die Bäuerliche Erzeugergemeinschaft Schwäbisch Hall – ein entsprechendes Siegel. Die Aksins unterstützen und begleiten auch die Döner-Restaurants, die alle ihre Exklusivpartner sind, auf dem Weg zur Zertifizierung. "Wir nehmen den bürokratischen Teil auf uns und unterstützen so die Imbisse, die aufs Kontrollverfahren hinarbeiten", sagt Engin Firat Aksin.

Die Zertifizierung sei ein wichtiger Schritt, strenge Qualitätskontrollen gehörten dazu. "Der Endverbraucher kann so nachverfolgen, wo sein Fleisch herkommt und weiß dann auch, dass es 100 Prozent bio ist", erklärt Engin Firat Aksin. Das Interesse am Bio-Kebabfleisch sei groß, und auch die Kunden seien bereit, einen Euro mehr für die Qualität zu zahlen, weiß der Unternehmer.

Aber woran erkennt man eigentlich den Unterschied? "Es wird jetzt natürlich kein grüner Döner sein", sagt Aksin schmunzelnd. "Aber man schmeckt und riecht die Natürlichkeit des Fleisches." Aksin ist überzeugt: "Die Fleischqualität wird auf jeden Fall herausstechen."

Zurzeit gehören neben dem Ehepaar Aksin ein Metzgermeister, ein Fahrer und ein Mitarbeiter in der Produktion zum Unternehmen. Engin Firat Aksin schildert den Arbeitsprozess: Das Bio-Fleisch wird aus Schwäbisch Hall nach Obereschach geliefert, kontrolliert und zu Hackfleisch verarbeitet. Der Rest wird als Scheibenfleisch verwendet. "Anschließend wird es so gesteckt, dass es zum Dönerkebap wird, danach wird es in die Folie eingewickelt, schockgefrostet und eingefroren". Dann wird das Produkt – in Form von 20 oder 30 Kilogramm schweren Drehspießen – die darauffolgenden Tage in die Imbisse geliefert.

Ehrgeizige Ziele

Mit "EgeFirat" haben die Aksins ehrgeizige Ziele: Sie möchten 30 Tonnen monatlich produzieren. "Natürlich hat man als Unternehmer immer Herausforderungen. Wir versuchen sie anzunehmen und die beste Lösung zu finden", sagt Engin Firat Aksin.

In die Zukunft blicken die beiden optimistisch. "Es ist nicht ausgeschlossen, dass Kalbs- und Geflügelfleisch dazukommen. Vielleicht werden wir die Produktpalette erweitern. Aber jetzt geht es uns darum, ein Produkt gut auf dem Markt zu festigen", macht der Unternehmer klar. Auch seine Frau stimmt zu: "Wir möchten einfach einen Schritt nach dem anderen gehen."