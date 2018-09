Villingen-Schwenningen Bildungsoffensive: Landkreis investiert 11,3 Millionen Euro bis 2022

Insgesamt investiert der Landkreis rund 11,3 Millionen Euro. Das Geld für die Sanierungsmaßnahmen muss bis Ende 2022 abgerechnet sein – es wird also nicht auf einen Schlag fällig. In diesen gut elf Millionen Euro sind rund 4,4 Millionen Euro Fördergelder enthalten. Sie stammen aus Fördermitteln zur Schulbausanierung nach dem Kommunalinvestitionsfördergesetz des Landes Baden-Württemberg. Wie bei vielen anderen Gebäuden auch mussten an den Gewerblichen Schulen und an den Kaufmännischen und Hauswirtschaftlichen Schulen (KHS) die Brandschutzvorkehrungen auf den aktuellen Standard gebracht werden. Die Gewerblichen Schulen haben hierfür einen neuen Fluchttreppenturm auf der Nordseite des Gebäudes bekommen.

Auch gegenüber an den KHS in der Eichendorffstraße wurde in die Sicherheit im Brandfall investiert: Hier wurde der Eingangsbereich des A-Gebäudes entsprechend angepasst. Daneben sind an beiden Schulen, die Finanzdezernent Boris Schmid aufgrund deren Nachbarschaft als "Campus" bezeichnete, weitere Renovierungsarbeiten in Gange.

Klassenzimmer werden digital