Villingen-Schwenningen Bilanzskandal um Leuchtenhersteller Hess geht vor Gericht

Der Verfall des Hess-Imperiums war dann schon kaum mehr aufzuhalten. An einem Februartag, dem 13. im Jahr 2013, stellte die Hess AG Insolvenzantrag. 360 Mitarbeiter waren bei der Aktiengesellschaft beschäftigt. Mit in den Strudel sollen bis zu 600 Gläubiger geraten sein, darunter Aktionäre vom Kleinanleger bis zum millionenschweren Investor. Der entstandene Schaden soll sich auf rund 70 Millionen Euro belaufen haben. Im Oktober 2015 erhob die Staatsanwaltschaft Mannheim schließlich Anklage – Hess, Ziegler und weitere Angeklagte sollten sich vor Justitia verantworten müssen.

Über Eröffnung von Hautpverfahren wird noch entschieden

Ob es soweit kommt, das liegt nun aber in der Hand der Richter am Landgericht in Mannheim. Dort sitzt mit der "Strafkammer 25" auch die so genannte Große Wirtschaftsstrafkammer, die mit diesem Fall nun betraut ist.

Weil viele andere Gerichtsverfahren vorrangig zu behandeln waren – vornehmlich deshalb, weil in diesen Fällen Angeklagte beispielsweise in Haft saßen – musste die Akte zur Causa Hess, in der zunächst noch keine Verjährung drohte, erst einmal liegen bleiben. Jahr für Jahr wurden die Beobachter des Villingen-Schwenninger Wirtschaftskrimis weiter auf die Folter gespannt. Nun aber, so Richter Jens Ruppert vom Landgericht Mannheim, seien alle bis dato vorrangig zu behandelnden Verfahren abgearbeitet. Das letzte dieser Art hatte fast ein Jahr gedauert. "Das nächste Verfahren, um das sich die Kammer kümmern wird, ist die Sache Hess", lässt Ruppert auf Nachfrage des Schwarzwälder Boten wissen – und dabei gelte es zunächst darüber zu befinden, ob das Hauptverfahren überhaupt eröffnet wird. Werden die Richter diese Frage bejahen, dürfte die anschließende Terminierung eines Prozesses aber keine einfache Angelegenheit werden – "durch Corona hat sich sicherlich auch bei den Anwälten einiges verschoben", vermutet Ruppert in einem Jahr, das sicherlich auch an den Landgerichten "ein besonderes" sei.