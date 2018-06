Villingen-Schwenningen Biervielfalt und Backkunst

Die Musikvereine von Neuhausen, Schwandorf und Worndorf sorgen für die musikalische Unterhaltung. Zu beachten ist an diesem Tag, dass die Tuttlinger Straße (zwischen Alemannen-Straße und Kreisel) und die Mühlheimer Straße (vom Kreisel bis zum Parkplatz Freilichtmuseum) für die Zeit des Umzuges gesperrt sind. Eine Umleitung auf den Museumsparkplatz von Tuttlingen kommend ist ab der Gärtnerei Dangel eingerichtet. Das Museum ist von Mühlheim/Fridingen kommend noch bis kurz vor 11 Uhr anfahrbar, im Anschluss an den Umzug wird die Strecke direkt wieder freigegeben.

Bereits am Vorabend, 16. Juni, findet ab 20 Uhr ein Bier-Seminar in der Museumsgaststätte Ochsen statt. Die erfahrenen Biersommeliers der Hirsch-Brauerei präsentieren sieben Biere und überraschen dabei mit geschmacklichen Besonderheiten und viel Insider-Wissen über die Herstellung des Gerstensafts. Anmeldungen und weitere Informationen telefonisch unter 07461/926 32 04 oder per E-Mail an info@freilichtmuseum-neuhausen.de.

Übrigens: Ein ganz besonderes Geburtstagsgeschenk gibt es für alle, die im Jahr 1988 geboren sind. Im Juni gibt es für alle, die gemeinsam mit dem Freilichtmuseum ihren 30. Geburtstag feiern freien Eintritt in das Museum.