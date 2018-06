Villingen-Schwenningen Bienenschwarm aus luftiger Höhe entfernt

Seine Tochter habe am Mittwoch das Nest in einer Gartenanlage entdeckt, berichtete Friedrich vor Ort, der in Schwenningen selbst einige Bienenvölker betreut. Das Nest befand sich jedoch in etwa fünf Metern Höhe – zu hoch, um es alleine zu entfernen. Deshalb meldete er den Fall der Feuerwehr. "Weil sich auf dem Grundstück nebenan ein Garten mit Kinderspielgeräten und in der Nähe das Sonnenbädle befinden, ging von den Bienen eine zu große Gefahr aus, um das Nest dort hängen zu lassen, erklärte Einsatzleiter und Abteilungskommandant der Feuerwehr Schwenningen, Christian Krause.

So rückte die Wehr mit vier Mann und der Drehleiter an, damit Friedrich an die unwegsame Stelle gelangen konnte. Vorsichtig besprühte dieser das Nest und die – nach seiner Schätzung – mehrere tausend Tiere mit Wasser. "Dann sind die Flügel nass und die Bienen können nicht so gut ausschwärmen", erklärte der Imker. Nach wenigen Minuten beförderte er das Nest mit einem Durchmesser von etwa 50 Zentimetern samt Einwohner durch ein beherztes Rütteln in einen Karton. Er wird den Schwarm bei seinen Völkern eingliedern. Wieder zurück am Boden, hatten den Imker, der aus Beweglichkeitsgründen kurzärmlig unterwegs war, zwar ein paar Bienen gestochen, doch für ihn war das "kein Problem".