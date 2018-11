Villingen-Schwenningen Bickebergschule öffnet ihre Türen

VS-Villingen. In den Räumen der Gemeinschaftsschule am Bickeberg wartet hierbei ein vielseitiges Angebot aus Vorführungen, Ausstellungen, Aktionen, Mitmach-Angeboten für Kinder und vieles mehr. Die Klassen und Lerngruppen der Primar- und Sekundarstufe geben hierbei Einblicke in die Unterrichtsarbeit und das Schulleben. Auch die pädagogischen Mitarbeiter des KiFaz werden den Tag mitgestalten. Darüber hinaus präsentieren sich im Rahmen einer kleinen Berufsmesse einige Bildungspartner der Schule. Neben Darbietungen der Klassenstufen können Interessenten an Gesprächsinseln Informationen zu den wesentlichen Elementen der Bickebergschule im Grundschulbereich und Sekundarbereich einholen. Ein Begleitprogramm – auch kulinarisch durch den Elternbeirat – macht den Tag der Begegnungen zu einem Schulfest.