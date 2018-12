Villingen-Schwenningen Bibliothek hat Filmfans im Auge

Bibliotheken sind längst mehr als die Summe ihrer Bücher. Die Nutzer können ab Dezember mit ihrem Ausweis von zu Hause, unterwegs oder im Café ohne Mehrkosten Filme streamen. Der bundesweit erste Verbund startet in Baden-Württemberg zunächst mit 15 Mediatheken, die damit ihr digitales Portfolio ausbauen, heißt es in einer Pressemitteilung des Regierungspräsidiums Freiburg. Dort ist die Fachstelle für das öffentliche Bibliothekswesen angesiedelt, die den digitalen Wandel der Bibliotheken fachlich unterstützt. Vorreiter im Regierungsbezirk sind die Bibliotheken in Denzlingen, Donaueschingen, Wehr und Villingen-Schwenningen.

Das mobile Angebot umfasst mehr als 1500 Filmtitel, von deutschen Klassikern über informative Dokumentationen bis hin zu Arthouse-Titeln, spannenden Serien und hochwertigen Kinderfilmen. Das ausgewählte Filmangebot wird stetig erweitert und ist für die Bibliothekskunden jederzeit und überall im Internet abrufbar. So einfach funktioniert das Ganze: Auf der Bibliothekshomepage oder direkt im Internet auf www.filmfriend.de "filmfriend Baden-Württemberg" anklicken, die Bibliothek wählen und die persönlichen Anmeldedaten eingeben. Jetzt gilt es nur noch, den passenden Film auszuwählen und werbefrei zu genießen. Die Altersfreigabe für Kinder wird bei der Anmeldung automatisch geprüft.

Mit dem attraktiven Streaming-Dienst bieten die teilnehmenden Bibliotheken eine zeitgemäße Ergänzung ihres Angebots. "Die Menschen sind es zunehmend gewohnt, jederzeit und überall Dienstleistungen abrufen zu können. Bibliotheken im Land vollziehen mit diesem Projekt einen wichtigen Schritt in die Zukunft", erklärt Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer.