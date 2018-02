Villingen-Schwenningen Bibelwoche rund um das Hohelied der Liebe

Eher unkonventionell ist das Thema der ökumenischen Bibelwoche: "Liebe, einfach göttlich". Die Besucher erwartet tatsächlich ein Gottesdienst zum Hohelied der Liebe, das ja nicht ganz unumstritten seinen Platz im Schriftenkanon hat und dessen Auslegungen teilweise höchst fantasievoll in der Kirchengeschichte waren, sagt Pfarrerin Bettina von Kienle.

Nach dem Eröffnungsgottesdienst, bei dem Judith Ottnad-Grenzdörffer und Pfarrerin Bettina von Kienle aus verschiedenen Perspektiven ein Liebeslied betrachten, geht es weiter mit vier Bibelabenden, die jeweils um 19.30 Uhr an verschiedenen Orten der Gemeinden ökumenisch sind. Am Montag, 26. Februar, beginnt Pfarrerin von Kienle im Brigachtaler Allerheiligenzentrum, Raum Don Bosco, mit "Süßer als Wein, stark wie der Tod". Am Dienstag, den 27. Februar, fährt Yolande Berberich im Matthäussaal VS-Marbach fort mit "Ich suchte, den meine Seele liebt". Am Mittwoch, den 28. Februar, lockt Michael Kraft erneut in den Raum Don Bosco im Allerheiligenzentrum mit "Meine Schöne, so komm doch!". Hannelore Rommel bildet am Donnerstag, 1. März, den Abschluss mit 1. Korinther 13 wiederum in der Matthäusgemeinde mit "Die Liebe hört niemals auf".

Auf den Freitag 2. März, wurde keine Bibelarbeit mehr gelegt, denn da wird der ­Weltgebetstag der Frauen ­gemeinsam gefeiert: "Gottes Schöpfung ist sehr gut" heißt es dann nach der Ordnung aus Surinam ab 19 Uhr in der Dreifaltigkeitskirche in ­Pfaffenweiler.