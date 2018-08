Villingen-Schwenningen Bezahlbarer Wohnraum in der Doppelstadt gefragt

Alleine daraus ergebe sich die Notwendigkeit, dass jemand, der Oberbürgermeister in VS werden wolle, sich über diese Einrichtung informiere, stellt das Wahlkampfteam von Jürgen Roth fest. Neben dem ambulanten Pflegedienst, der jedem in der Stadt geläufig ist, weil man die Autos mit dem Caritas-Signet im ganzen Stadtgebiet im Einsatz sieht, werden zwei Häuser in VS betrieben: Das St. Lioba zur Betreuung und Pflege älterer Menschen sowie das Jakobus-Haus für Menschen mit psychischen Krankheiten. Das Beratungsspektrum reicht von der allgemeinen sozialen Beratung wie Armutsfragen, über Migrationsberatung, psychosoziale Beratung bis zur Schulsozialarbeit und Familien-unterstützendem Dienst.

Mit Stöffelmaier war Roth sich einig, dass die Unterstützung vor Ort ein wichtiger Baustein in einem sozialen Villingen-Schwenningen ist. Ein Problem, mit dem die Caritas-Mitarbeiter zur Zeit ständig konfrontiert seien, sei die Suche nach bezahlbarem Wohnraum, erläuterten die Verantwortlichen. Hier versuche die Caritas, auch mit unkonventionellen Mitteln, Vermieter zu finden, die bereit seien, Wohnungen an Bedürftige zu vermieten. Auf diesem Weg, sagte Roth zu, wolle er als OB weiter gehen, um mehr Wohnraum zu reaktivieren.

Nicht nur hochtechnische Firmen bräuchten dringen ein schnelles Internet, auch eine soziale Organisation wie die Caritas sei darauf angewiesen, und vermisse das in Villingen-Schwenningen sehr. "Ich habe viel mitgenommen aus diesem Gespräch", sagte Roth, "und ich kann nur meine Hochachtung ausdrücken für die Arbeit, die hier bei der Caritas geleistet wird".