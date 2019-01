Villingen-Schwenningen Beyers Anekdoten fesseln Publikum

So berichtete er von seiner Freundschaft zu der Ecuadorianerin Hilaria, einer eingeborenen Quechua, die in elender Sklaverei aufwuchs, in Armut lebte und an Arthritis erkrankte. Als Heiko Beyer sie bei einer früheren Reise kennenlernte und erfuhr, dass die Analphabetin ihre Biografie diktiert hatte, brachte er diese als kleines Buch heraus, das er bis heute für sie verkauft und Hilaria mit den Einnahmen versorgt. Sie hat den Geldsegen dazu genutzt, für das ecuadorianische Parlament zu kandidieren, wurde gewählt und blieb darin, trotz aller Steine, die ihr als traditionelle Ureinwohnerin auch von der eigenen Partei in den Weg gelegt wurden, zwei Legislaturperioden lang.

Großen Eindruck auf Beyer und sein Publikum machten aber auch die schweren Gewitter am venezolanischen ­Maracaibo-See, die jedes Jahr drei bis vier Fischern das Leben kosten, die Millionenmetropole Bogota, Hauptstadt von Kolumbien, die Weisheit der in den ecuadorianischen Bergen lebenden Mamo ("Die Menschen müssen lernen, was bewahren bedeutet. Sie müssen ihr Leben ändern") und die Lässigkeit aller Latinos, besonders im Straßenverkehr.

Beeindruckend Beyers Fahrt entlang der "Straße der Vulkane", von der er gigantische Filmsequenzen vom immerwährend aktiven "Reventador" mitbrachte, sein ­Besuch im Reich der Inkas und der "verlorenen Stadt" Machu Picchu.

Bergsteigen in den peruanischen Anden, Bekanntschaft mit der bolivischen Wrestlerin Sonja und ein Tag als Minenarbeiter – Heiko Beyer tauchte tief ein in das lateinamerikanische Leben. Das Ziel seiner Reise, das Kap Horn, überhaupt erreichen zu können, war aus militärischen und meteorologischen Gründen lange ungewiss.

Doch schließlich stand er am "Ende der Welt", auf einer kleinen Insel inmitten der ­"gefährlichsten Gewässer der Erde".