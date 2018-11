Villingen-Schwenningen Bewusstsein für Berufswelt im Blick

VS-Villingen. "Solche Partnerschaften wollen gepflegt werden" – Schulleiter Johannes Kaiser und Sabrina Schumacher, in der Kendrion-Personalabteilung zuständig für Ausbildung, sind sich einig. Die bereits intensive Zusammenarbeit, unter anderem beim "Girls’ Day" und einer Berufsmesse an der Schule, wurde jetzt mit der Unterzeichnung eines Vertrages professionalisiert.

Demnächst wollen sich alle Beteiligten, darunter auch Lehrer Oliver Küntzler und Rafael Münzer, technischer Ausbilder bei Kendrion, an einen Tisch setzen und für 2019 gemeinsame Aktionen für Realschüler und Gymnasiasten vereinbaren. Denkbar sind eine weitere Berufsmesse, außerdem Betriebsrundgänge bei Kendrion, die Entsendung von Ausbildungsbotschaftern an die Schule sowie die Vermittlung von Praktika.

Bei Kendrion stelle man fest, so berichtete Sabrina Schumacher, dass sich unter den Bewerbern für einen Ausbildungsplatz eine allmählich wachsende Zahl an Gymnasiasten befindet. Von Lehrerseite aus sei dagegen zu beobachtet, so Kaiser, dass sich das Bewusstsein der Schüler für ihre berufliche Perspektive immer früher schärfe.