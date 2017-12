Villingen-Schwenningen Bewegungskunst im Fokus

Doch auch die ganz Jungen treten in der Deutenberghalle auf. "Das Kinderbild hat bei der Gala Tradition und liegt auch mir sehr am Herzen", erklärt Marx. Schließlich sei es die Intention der Veranstaltung, Kinder für das Turnen zu begeistern "und die Freude am Turnen soll in dem Kinderbild zum Ausdruck gebracht werden." Bewegung und Kinderturnen auf spielerische und fröhliche Art präsentiert in Schwenningen der TB Bad Dürrheim.

Bewegungskunst gepaart mit einer ordentlichen Portion Humor und Charme liefert der "Wallclown" Tobias Wegner, dessen unverwechselbarer Auftritt auf einer simplen Verdrehung der Perspektive basiert. In einem Wechselspiel zweier Realitäten wird er die Vorstellungskraft des Publikums strapazieren. Dieses wird, so die Veranstalter, anfangen, die eigene Wahrnehmung anzuzweifeln und darauf hoffen, dass es nur Wegner ist, der die Orientierung verliert und nicht es selbst.

Artistische Stunts sind das Markenzeichen der kreativen Kanadier Catwall Acrobats sowie der vierköpfigen Zirkustruppe Cirque la Compagnie. Die Show der Catwall Acrobats auf dem "Butterfly-Trampolin" (zwei sich gegenüberstehende Trampolins mit einer Neigung von rund 45 Grad) fasziniert durch halsbrecherische Sprünge, Salti und Schrauben. Cirque la Compagnie kombinieren das Schleuderbrett mit dem vertikalen Masten und agieren mit und an diesen Requisiten mit großer Kraft und verblüffender Kreativität. Für die Show wurden sie 2016 mit dem "Cirque du Soleil Award for Innovative Artistic Vision and Performance" ausgezeichnet.

Nicht weniger spektakulär, aber doch ganz anders ist der Auftritt von Danilo Marder. Der Handstandäquilibrist – Äquilibristik ist die artistische Kunst des Balancierens – beeindruckt mit Ruhe, einzigartiger Präzision und phänomenaler Kraft. Ob einarmig oder zweiarmig, knapp über dem Boden oder auf beziehungsweise zwischen fast zwei Meter hohen "Stelzen" – Danilo Marders Handstand-Variationen sind Sinnbild für perfekte Körperbeherrschung.

Der persönliche Höhepunkt – und zugleich "Herzstück der Show" – für die neue Regisseurin werden das neu formierte Turngala-Showteam um die Heidelberger Bundesliga-Turner sowie die Stuttgarter Spitzengymnastinnen um Laura Jung sein, verrät Marx und verspricht: "Von spektakulär bis emotional wird alles dabei sein." Beginn in der Deutenberghalle ist um 18.30 Uhr-

Weitere Informationen: Kartenbestellungen im Internet unter www.turngala.de oder telefonisch unter 0711/ 28 07 72 77.

Fünf mal zwei Karten verlost der Schwarzwälder Bote für die Turngala am Mittwoch, 27. Dezember, in der Schwenninger Deutenberghalle. Mit dem Stichwort "Turngala" können sich Teilnehmer bis Dienstag, 19. Dezember, an die Lokalredaktion des Schwarzwälder Boten wenden. Sie ist per Postkarte unter 78050 VS-Villingen, Benediktinerring 11, per Fax unter 07721/91 87 60 sowie per E-Mail unter redaktionvillingen@schwarzwaelder-bote.de zu erreichen. Bitte die eigene Anschrift, Telefonnummer und E-Mail nicht vergessen.