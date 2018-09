Villingen-Schwenningen Bewegung wie bei Fingerpuppen

VS-Schwenningen (fab). Erneut haben die Organisatoren der Tanzland-Kooperation ein anstehendes Gastspiel des Projektpartners Bayrisches Juniorballett München als Anlass für einige Workshops genommen. Deren Inhalt waren Elemente der Choreografie "Blues in A Minor", die das Ensemble am Freitag, 28. September, 20 Uhr, im Theater am Ring in Villingen vorführt. Teilnehmer eines Workshop-Termins war am Donnerstagvormittag eine siebte Klasse der Realschule des Schulverbunds am Deutenberg.