Villingen-Schwenningen Bewegung und Gleichgewicht

Schwarzwald-Baar-Kreis (fsk). Die Direktorin der Klinik für Innere Medizin und Altersmedizin am Schwarzwald-Baar-Klinikum hält einen Vortrag zum Thema "Vorbeugung nicht nur im Alter". "Ein vielfältiges Programm aus Sicht der Mediziner und Anbieter des Gesundheitswesens" werde, so Manfred Kühne, stellvertretender Vorsitzender des Gesundheitsnetzwerks, am 4. November von 11 bis 17 Uhr unter dem Motto "Mit Bewegung ins Gleichgewicht" in den Donauhallen Donaueschingen geboten. Nach Veranstaltungen in Bad Dürrheim und Königsfeld, die seit 2016 das größere Format Gesundheitsmesse in den Schwenninger Messehallen abgelöst hatten, ist nun Donaueschingen Veranstaltungsort. Ein Schwerpunkt des Programms gilt diesmal sichtlich nicht nur der Bewegung, sondern den besonderen Problemen älterer Menschen. So spricht beispielsweise Guido Wanner, Direktor der Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie, zum Thema "Knochenbruch, was ist im Alter anders?"

Als Auftaktredner und "herausragende Person" wurde Dieter Baumann, Olympiasieger und vielfacher Deutscher Meister gewonnen. Baumann gilt auch als guter Erzähler. Unter dem Titel "Ziele, Zeiten, Zäune" wird der erfolgreichste Langstreckenläufer Deutschlands über sein Leben und seine Erfolge mit Bewegung sprechen. In seinem Motivationsvortrag will er exemplarisch zeigen, wie er sich in seiner Karriere immer wieder aufs Neue motivieren konnte. Dies nach der Eröffnung durch Landrat Sven Hinterseh, den Vorsitzenden des Gesundheitsnetzwerkes, Fritz Link und Donaueschingens Oberbürgermeister Erik Pauly.

Dem Zusammenhang zwischen Bewegung und Vitalität gelten weitere Vorträge: Wie zum Beispiel "Schritte aus der Depression" von Andrea Fetzner, die Fachärztin für Psychotherapie in Bad Dürrheim und Chefärztin der Median Klinik St. Georg ist. "Denken und Bewegen" ist ein Vortrag von Elisabeth Schlegel. Zum Thema "Ganzheitlich im Gleichgewicht" spricht Claudia Weißhaar. "Lach-Yoga" und "Lebe Balance" sind weitere Themen in Donaueschingen. Parallel zu den Vorträgen werden 31 Aussteller in den Donauhallen ihre Angebote präsentieren. Außerdem findet die Abschlusspräsentation zum Modellprojekt zur ambulanten Gesundheitsversorgung in der Region während des Forums statt.