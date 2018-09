Villingen-Schwenningen Bewegung und Betreuung im Grünen

Vor allem aber ist zu untersuchen, ob solch ein Projekt überhaupt möglich ist – baulich, aber auch finanziell. "Verdienen kann man damit nichts", sagt Erich Behringer. Das sei aber auch nicht das Ziel. "Wir wollen keinen Profit machen damit, aber es muss sich irgendwie tragen."

Um zu wissen, was in Sachen Kindergarten auf die Freie Sportvereinigung überhaupt an Kosten zukommt, muss auch die Stadtverwaltung sich zum Vorhaben äußern. Die FSV schätzt die Kosten für den Umbau derzeit auf circa 250 000 Euro. Die bisherigen Reaktionen seitens der Verwaltung beschreibt Erich Behringer als positiv.

Die Idee sei entstanden, weil er ständig in der Zeitung lese, dass Kindergartenplätze in VS fehlten. Dazu kommt, dass Behringer auch Mitglied der Freiburger Turnerschaft von 1844 ist. Sie betreibt bereits Sportkindergärten in der Breisgau-Metropole. Sogar Krippe, Tagesstätte und Sportgrundschule bietet der Verein an. Zwischen Freiburg und Stuttgart gibt es laut Erich Behringer allerdings noch keinen Sportkindergarten. Deshalb meint der Vorsitzende: Eine solche Einrichtung "wäre für die Stadt ein Imagegewinn".

Noch ist das Vorhaben ein Zukunftsprojekt. Aber liegt irgendwann die Analyse zur Machbarkeit vor und gibt die Stadt grünes Licht, dann werden die FSV-Mitglieder darüber entscheiden, ob am Schwenninger Moos tatsächlich ein Sportkindergarten entsteht. Der Ball ist auf dem Spielfeld.

Die Gaststätte Waldeslust, die sich im Vereinsgebäude der FSV Schwenningen befindet, schließt. Spätestens Ende November ist Schluss, das Schweizer Pächterpaar verlässt Schwenningen und übernimmt das "Kreuz" in Hardt.