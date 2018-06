Villingen-Schwenningen Bewegung im Alter

Anschaulich wurden die Notwendigkeit von Bewegung im Alter und die positiven Auswirkungen auf das Gehirn dargestellt. Mit praktischen Übungen wurden Gäste animiert, auf Gangqualität, Balance, Muskelkraft und Beweglichkeit zu achten, um das Risiko eines Sturzes, zu minimieren Der Vortrag in Brigachtal stand im Rahmen eines kreisweiten Projektes zur Sturzprävention mit dem Titel "Vitales Alter - Pro Balance - gegen den Sturz" von Gesundheitsamt und Schwenninger Krankenkasse. Im Rahmen des Projektes wurden im April, in jeweils zweitägigen Pro Balance Kursen, 40 Mitarbeiter aus Turnvereinen und Senioreninitiativen geschult, selbst Kurse zu leiten. Beim Turnverein Überauchen gibt es einen wöchentlich stattfindenden Pro Balance-Kurs mit Margot Schneckenburger. Weitere Informationen zum Kurs in Überauchen im Rathaus bei Elke Obergfell unter Telefon: 07721/290925. Ab September werden die Vorträge und Kursangebote auch in anderen Gemeinden , unter anderem in VS-Villingen, St. Georgen, Donaueschingen und Furtwangen fortgesetzt. Informationen zu diesen Angeboten unter Telefon: 07721/91 3719 3.