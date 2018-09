Villingen-Schwenningen Bewegendes Schicksal der Familie Boss

Carola Tischler vom Institut für Zeitgeschichte München-Berlin gehört dazu. Sie recherchierte gemeinsam mit Valentin Boss, der 2015 im Alter von 83 Jahren starb, in Moskau die Geschichte seiner Eltern. Die Historikerin berichtete von den vielfach zerrissenen Lebenslinien der doppelt Verfolgten, die auch nach Ende des Krieges noch nicht in die Freiheit entlassen wurden.

Erst Ende der 1950er-Jahre durften viele von ihnen in die Heimat zurückkehren und erst seit dem Fall der Mauer und der Öffnung des Eisernen Vorhangs werden ihre Schicksale öffentlich gemacht. "Damit schließt sich für mich der Kreis zu den Stolpersteinen", sagte Silvia Armstead, die zur Ausstellungseröffnung mit ihrem Mann Myles aus dem kanadischen Vancouver anreiste, in perfektem Deutsch. "So lange ich am Leben bin, werde ich die Erinnerung an meinen Vater wach halten", versprach sie.

Die Ausstellung ist zu den Öffnungszeiten des Franziskaners noh bis einschließlich 28. Oktober zu sehen. Führungen werden angeboten am 30. September, 11 Uhr, sowie am 7., 21. und 28 Oktober, 15 Uhr. Der Eintritt ist frei.