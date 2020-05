Villingen-Schwenningen Betrunkener verursacht Unfall auf A81

Villingen-Schwenningen - Ein betrunkener Autofahrer, der keinen Führerschein besitzt, hat am Donnerstagnachmittag auf der A 81 bei der Anschlussstelle Villingen-Schwenningen in Fahrtrichtung Singen einen Unfall verursacht. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von 14.000 Euro.