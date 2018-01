Villingen-Schwenningen Betrunkener vergisst brutzelndes Hähnchen

Nachdem auf Klopfen und Klingeln niemand die Wohnungstüre öffnete, stiegen die Einsatzkräfte durch ein Balkonfenster in die Wohnung des Mehrfamilienhauses ein. Die Wohnung war innen komplett verraucht. Das Kuriose an dem Einsatz: der Wohnungsinhaber zeigte sich überrascht und konnte sich zunächst nicht erklären, weshalb sich die Feuerwehr in seiner Wohnung aufhält.

Dass der 44-Jährige von dem starken Rauch offenbar nichts mitbekommen hatte, lag daran, dass er betrunken einschlief und sein Brathähnchen in der Küche vergaß