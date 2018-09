Villingen-Schwenningen Betrunkener BMW-Fahrer kracht in Mercedes

VS-Schwenningen - Am frühen Mittwochmorgen, gegen 01.45 Uhr ist ein vermutlich erheblich alkoholisierter 43-jähriger BMW-Fahrer in der Rottweiler Straße, etwa auf Höhe der Abzweigung Landhausstraßeannähernd ungebremst in einen am Fahrbahnrand geparkten Mercedes der C-Klasse gefahren.