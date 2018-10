VS-Schwenningen. Eine betrunkene 27-jährige Autofahrerin hat am Samstag gegen 2 Uhr auf der Rottweiler Straße in Schwenningen einen Unfall mit rund 10 000 Euro Sachschaden verursacht. Die alkoholisierte junge Frau war mit ihrem Toyota stadtauswärts unterwegs und kollidierte mit einem am Straßenrand geparkten Ford Ka. Durch die Wucht des Aufpralles wurde der Ka auf einen Focus aufgeschoben. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten des Polizeireviers Schwenningen deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein Alcotest ergab einen Wert von über einem Promille. Führerscheinpflichtige Fahrzeuge darf die Frau ab sofort nicht mehr führen, teilt die Polizei mit.