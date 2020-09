Villingen-Schwenningen Betrügerischem Finanzbeamten droht Insolvenz

Beamter wird zwangsweise vor Gericht geführt

Eingeholt werden soll hierzu ein Sachverständigengutachten, mit deren Ausarbeitung Rechtsanwalt Stefano Buck von der Rechtsanwaltsgesellschaft Schultze & Braun betraut wurde. Die Gesellschaft gilt in Fachkreisen auf dem Gebiet der Insolvenzverfahren als eine der führenden Kanzleien in Deutschland. Doch auch für die Experten scheint die Erstellung des Gutachtens ein harter Brocken zu sein.

Denn obwohl Buck bereits mit Beschluss vom 18. Februar als Gutachter bestellt wurde, konnten offenbar erst jetzt Einzelheiten vom betrügerischen Hausverwalter direkt eingeholt werden. In einem Schreiben, welches dem Schwarzwälder Boten vorliegt, heißt es demnach, dass der Schuldner für eine richterliche Vernehmung zwangsweise vorgeführt werden musste. In Rahmen dessen hätte sich herausgestellt, "dass Herr S. strafrechtlich in Erscheinung getreten ist".

Schaden liegt wohl bei über 600.000 Euro

Auf Anfrage des Schwarzwälder Boten bestätigt Buck, dass er als Gutachter vom Amtsgericht Villingen-Schwenningen ernannt wurde. "In diesem Zusammenhang erhebe ich Informationen", so Buck. Demnach ist der Rechtsanwalt derzeit dabei, die betroffenen Wohnungseigentümergemeinschaften beziehungsweise deren anwaltliche Vertretung zu kontaktieren.

Wie aus dem Schreiben hervorgeht, interessiert sich der Gutachter für die titulierten Forderungen, die die WEGs über Versäumnisurteile erstritten hatten. So waren geschädigte Eigentümer von mehreren Wohnanlagen - wie bereits mehrfach berichtet - zivilrechtlich gegen den Hausverwalter vorgegangen und hatten erreichen können, dass dieser horende Summen zurückzahlen muss. Diese können mithilfe der titulierten Forderung per Zwangsvollstreckung eingezogen werden. Der Gesamtschaden liegt Recherchen unserer Zeitung zufolge bei mindestens 600.000 Euro.

In diesem Zusammenhang bat der Gutachter um die Klageschriftsätze und die ergangenen Versäumnisurteile, die gegen den 62-Jährigen ausgesprochen wurden und die ihn zu Geldzahlungen verpflichten. Inwiefern die Klagen und Urteile für eine mögliche Eröffnung eines Insolvenzverfahrens eine Rolle spielen, lies Buck aber nicht durchblicken: Gegenüber Dritten dürfe er im Vorfeld keine Auskünfte erteilen.

Muss erstrittenes Geld wieder zurückgezahlt werden?

Die Opfer des betrügerischen Hausverwalters sind aber in Alarmbereitschaft. Warum, erklärt Rechtsanwältin Harriet Stefani, die mehrere betroffene WEGs in Villingen betreut. "Die von uns angestrebten Vollstreckungshandlungen wären im Falle einer Insolvenz zunächst unwirksam", so die Rechtsanwältin.

Heißt: Im schlimmsten Fall könnten deshalb zunächst alle im Rahmen dieser beispiellosen Aufklärung zivilrechtlich eingeforderten Schadensersatzansprüche nicht eingezogen werden, sondern fließen in die Insolvenzmasse mit ein. Das würde sogar die erwirkten Lohnpfändungen betreffen, mit deren Hilfe bereits die Forderung einer WEG ausgeglichen werden konnte. Möglich ist darüber hinaus, dass bereits an die WEG geflossene Gelder wieder zurückgezahlt werden müssen.

Stefani: "Für die gesamte Dauer eines eventuellen Insolvenzverfahrens kann nicht vollstreckt werden." Demnach könnten die Opfer erst nach Abschluss eines mehrjährigen Insolvenzverfahrens ihre Forderungen geltend machen. Sofern das Insolvenzverfahren auch wirklich eröffnet wird.

Auch Staatsanwaltschaft wusste wohl nichts vom Antrag

In den betroffenen WEGs ist man angesichts dieser Aussichten schier sprachlos. "Das ist der Hammer", heißt es dazu gegenüber dem Schwarzwälder Boten. Unerklärlich scheint es in diesem Zusammenhang, warum im Rahmen der Zivilklagen nicht über das drohende Insolvenzverfahren aufmerksam gemacht wurde. "Die Zivilgerichte erfahren nicht von jeder Insolvenzeröffnung und somit auch nicht von jedem Insolvenzantrag", so David Boehm, Pressesprecher des Amtsgerichts Villingen-Schwenningen.

Selbst die Staatsanwaltschaft Konstanz, die im Rahmen des Ermittlungsverfahrens mithilfe von Pfändungen in Höhe von 300.000 Euro dafür gesorgt hatte, dass Ansprüche der Geschädigten gesichert sind, dürfte nichts von dem drohenden Insolvenzverfahren gewusst haben. "Man hat uns hier in das offene Messer laufen lassen, nachdem wir anderthalb Jahre gekämpft haben, an Geld zu kommen", macht Stefani deutlich.

Nur spekuliert werden kann darüber, warum das für den mutmaßlichen Betrüger zuständige Finanzamt Rottweil ein Insolvenzverfahren gegen den Hausverwalter anstrebt. Möglich sei, so wird unserer Redaktion erklärt, dass die horrenden Nebeneinkünfte von über 30.000 Euro monatlich, die der Beamte im Rahmen seiner Tätigkeit als Hausverwalter kassiert hatte, nicht korrekt versteuert wurden. Eine saftige Nachzahlung, die eventuell auch die unrechtmäßig angeeigneten Gelder aus den WEG-Konten betrifft, könnte möglicherweise zur Zahlungsunfähigkeit des 62-Jährigen führen.

Bereits im vergangenen Jahr war eine Hausverwalterin, die eine WEG des Finanzbeamten übernommen hatte, dem Betrüger auf die Schliche gekommen und hatte die Aufklärung gemeinsam mit Rechtsanwältin Stefani ins Rollen gebracht. Nachdem der Schwarzwälder Bote im Januar erstmals über die Machenschaften berichtet hatte, meldeten sich zahlreiche Betroffene aus Villingen und weiteren Orten im Landkreis, bei denen ebenfalls Unregelmäßigkeiten festgestellt wurden. Insgesamt 24 Anzeigen gingen in diesem Zusammenhang bei der Kriminalpolizei und der Staatsanwaltschaft ein.

Ermittlungen der Staatsanwaltschaft abgeschlossen

Mittlerweile haben die Behörden die Ermittlungen wegen des Verdachts der Unterschlagung und Untreue abgeschlossen, wie der Leitende Oberstaatsanwalt Johannes-Georg Roth von der Staatsanwaltschaft Konstanz auf Anfrage des Schwarzwälder Boten erklärt. Derzeit gewährt die Ermittlungsbehörde der Verteidigung laut Roth das rechtliche Gehör. "Anschließend werden wir zeitnah die Abschlussverfügung fertigen", so der Leitende Oberstaatsanwalt.

Zu deren Inhalt können laut Roth derzeit aber noch keine Aussagen getroffen werden. Denn erst mit der Abschlussverfügung entscheidet sich die Staatsanwaltschaft, ob sie Anklage gegen den Beschuldigten erhebt. Sollte dies der Fall sein, wandert der Fall zum zuständigen Gericht. Dann würde die weitere strafrechtliche Aufarbeitung der betrügerischen Vorgänge erfolgen.