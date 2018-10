Villingen-Schwenningen Betrüger scheitern am Telefon

Die Polizei werde nie anrufen, um sich zu erkundigen, was jemand an Bargeld, Schmuck oder Wertgegenständen zuhause hat und wie alles aufbewahrt ist. Wenn solche Fragen von angeblichen Polizisten am Telefon gestellt werden, müssen sofort alle Alarmglocken schrillen.

Am Telefon dürfen keinesfalls sensible Informationen wie Kontodaten, häuslicher Bargeldbestand oder geplante Reisen verraten werden. Niemals sollte man Wertsachen und Bargeld zur Verwahrung an Personen übergeben, die man nicht kennt, und auch keine Zahlungen tätigen. Behörden fordern niemals per Telefon zu Zahlungen auf. Wer einen solchen Anruf erhält, sollte sich die auf der Telefonanzeige erscheinende Nummer merken, das Telefonat abbrechen und sofort die Polizei verständigen.

Es gelte, niemals der sichtbaren Nummer auf dem Display des Telefons zu vertrauen. Auch wenn die angezeigte Nummer tatsächlich die des zuständigen Polizeireviers oder einer anderen Behörde sein sollte, heißt dies nicht automatisch, dass der Anrufer auch von dort telefoniert. Diese Nummern können vorgetäuscht und über das Internet generiert worden sein. Im Zweifel ist eine Vertrauensperson oder die Polizei zu Rate zu ziehen. Wer von angeblichen Polizeibeamten telefonisch kontaktiert werde, soll auflegen und unverzüglich die zuständige Polizeidienststelle unter deren offizieller Nummer oder auch über die Notrufnummer 110 anrufen.

Infos gibt es bei der Polizeidienststelle, der polizeilichen Kriminalprävention oder auch im Internet unter https://praevention.polizei-bw.de.