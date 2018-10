Villingen-Schwenningen Betrüger haben es wieder auf ältere Menschen abgesehen

Die Angerufenen im Alter von 61 bis 82 Jahren seien durch die bisher veröffentlichten Hinweise gewarnt gewesen und hätten die Fälle, ohne Schaden genommen zu haben, der Polizei gemeldet. Nach wie vor versuchen solche Betrüger mit verschiedenen Tricks, an Erspartes, Schmuck, Wertgegenstände oder auch an persönliche Daten zu kommen, teilte die Polizei mit.

Die bekanntesten Maschen per Telefon sind der schon oft erwähnte Enkeltrick, der falsche Microsoft-Mitarbeiter oder auch, wie am Mittwoch wieder, der falsche Polizeibeamte. Opfer der Betrüger sind meist ältere Mitbürger, die sich durch das dreiste Vorgehen der Täter einschüchtern lassen, dem als Polizei- oder Kriminalbeamten ausgegebenen Anrufer vertrauen oder auch – wie im Falle des Enkeltricks – dem scheinbaren Angehörigen am anderen Ende der Leitung helfen wollen. Um das Vertrauen zu erschleichen, nutzen die Betrüger – gerade wenn sie sich als Polizisten ausgeben – auch technische Möglichkeiten, so dass im Display der Angerufenen eine dem Notruf 110 ähnliche Telefonnummer angezeigt wird, zum Beispiel 07721/110 oder 07721/201110. Diese Nummern sind jedoch manipuliert. Die Polizei wird zu keiner Zeit Personen mit der Notrufnummer 110 anrufen.

Aus gegebenem Anlass bittet die Polizei zum wiederholten Mal, aufmerksam zu sein und ältere Familienmitglieder und Freunde zu sensibilisieren. Die Betrüger suchen in Telefonbüchern nach Menschen mit älteren Vornamen und rufen sie an. Sie sind erfindungsreich, kreativ, redegewandt, skrupellos und bundesweit aktiv. Sie nutzen das Vertrauen, das die Angerufenen in die Polizei haben, aus und verursachen mit dieser Betrugsmasche jeden Tag hohe Sachschäden und vor allem auch seelischen Beeinträchtigungen bei ihren Opfern.