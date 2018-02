Villingen-Schwenningen Betroffenheit endet an Landesgrenze

Besonderen Augenmerk legten dann alle Sprecher auf die Oberflächenauswirkungen eines möglichen Endlagerstandortes entlang des Rheins. Nicht nur die Sichtbarkeit der Anlagen dürfte dabei eine Rolle spielen sondern vor allem die "Unfolgsamen Folgen", so Peter Hocke von der Expertengruppe Schweizer Tiefenlager auf Mensch und Umwelt. Ein Dorn im Auge ist auf deutscher Seite vor allem die Frage, welche Gemeinden unmittelbar von den Oberflächenanlagen betroffen sind. Für die Schweizer Seite endet die "Betroffenheit" an der Staatsgrenze. Dies sorgte in zahlreichen Redebeiträgen und Bürgerfragen für reichlichen Unmut. Auch die parlamentarische Staatssekretärin Rita Schwarzelühr-Sutter rief in ihrem Beitrag zur Partizipation auf und bemängelte, dass eventuell ausstehende Abgeltungszahlungen auf die Schweizer Seite beschränkt bleiben sollen. Von Schweizer Seite gelang es der Leiterin Entsorgung radioaktiver Abfälle, Monika Stauffer, nicht, die Sorgen und Nöte der Anrainer jenseits des Rheins auch nur ansatzweise zu beruhigen.