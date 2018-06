Villingen-Schwenningen Besucher tauchen in Welt der Etrusker ein

Die jüngste Exkursion führte zwei Dutzend Interessierte mit der Schwarzwaldbahn bei strahlendem Sommerwetter ins Badische Landesmuseum in Karlsruhe, untergebracht im ehemaligen groß­her­zoglichen Schloss, zur Ausstellung "Die Etrusker. Weltkultur im antiken Italien". Diese – grob gesagt – das ers­te vorchristliche Jahrtausend umfassende und in der heutigen Toskana angesiedelte Kultur hat durch­aus Bezüge zur keltischen Hallstattkultur und damit auch zu Villingen.

Der etruskisch-nord­ita­lienische Einfluss auf den heutigen deutschen Südwesten vor über 2500 Jahren zeigt sich etwa an Fi­beln, also prunkvollen Verschlüssen für Kleidung nach dem Prinzip der heutigen Sicherheits­nadeln, die als Importobjekte auch im Magda­le­nenberg gefunden wurden. Ebenso bestehen Ähnlichkeiten zwischen etruskischen Kriegerste­len, von denen ein Exemplar in Karlsruhe ausgestellt ist, und kelti­schen Statuen wie dem Krieger von Hirschlanden. Außerdem gab es wichtige Exponate aus italienischen Museen zu bewundern, etwa feinste Goldschmiedearbeiten in Gra­nulationstechnik, ausdrucksstarke Skulp­turen auf den Alabasterurnen oder die le­bensgroße Statue eines ­Etruskers in römischem Stil und Habitus, was das ­Aufgehen der etruskischen in der sieg­reichen römischen Kultur dokumentiert.

Auch wenn man heute einiges über die in einem Städtebund organisierten Etrus­ker weiß, die wirtschaftliche, technologi­sche und kulturelle Verbindungen zu Ägyp­tern, Phöniziern, Karthagern, Grie­chen und später auch Römern unterhielten, ist vie­les im Dunklen geblie­ben. Von dem einst umfangreichen etruski­schen Schrift­tum sind fast aus­schließlich Weih­einschriften überliefert, Berichte rö­mi­scher Autoren über ihre Kultur sind ver­lo­ren gegangen oder wur­den ver­nich­tet.