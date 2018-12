Villingen-Schwenningen Besucher strömen zum Adventsbasar

VS-Weigheim. Günter Schilling. einer der Hauptinitiatoren der Veranstaltung, war begeistert: 28 Aussteller waren gekommen und bescherten dem Basar eine neue Rekordbeteiligung. "Die Veranstaltung ist in diesem Umfang nur machbar, weil Vereine und öffentliche Einrichtungen an einem Strang ziehen."

Einmal mehr gefiel der traditionell am ersten Advent ausgerichtete Basar durch sein abwechslungsreiches Angebot. Dieses erstreckte sich von der Weindegustation bis zu den Holzarbeiten, von Basteleien für die Adventszeit bis zu selbst hergestellten kulinarischen Leckereien. Langjährige Standbetreiber mischten sich mit jenen, die sich erstmals trauten an einer solchen Veranstaltung mitzuwirken. Wie immer ordneten sich die Aussteller ringförmig um die große Bewirtungszone an. So waren sie für alle Besucher gut zu sehen.

Der einheimische Musikverein übernahm ab der Mittagszeit die musikalische Unterhaltung. Schilling begrüßte derweil die Besucher am Eingang zur Halle. "Die Qualität des Basars, der in lockerer Atmosphäre stattfindet, spricht sich herum." Er freute sich auf die Rückkehr der Klöppelgruppe, die sich nach einer kleinen Pause wieder präsentierte. Neu in diesem Jahr war auch der Mühlhausener Krippenbauer Peter Ceschan. Er wählte den Weigheimer Adventsbasar aus, um erstmals seine Holzarbeiten öffentlich zu präsentieren. "Seit einigen Jahren ist das Arbeiten mit Holz eines meiner Hobbys. Nun hatte ich die Courage, einige meiner Arbeiten in der Öffentlichkeit zu präsentieren", erzählte er.