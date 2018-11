Villingen-Schwenningen Besuch der Weihnachtsmärkte in Salem und Villingen

Die Wanderfreunde Villingen sind am Samstag, 1. Dezember, in Sierentz in Frankreich unterwegs. Start ist von 7 bis 14 Uhr. Am Sonntag, 2. Dezember, können die Wanderer in Herrlisheim in Frankreich von 8 bis 14 Uhr starten. In Ketsch sind die Wanderfreunde am Sonntag, 2. Dezember, von 7 bis 13 Uhr gemeldet.

Der Schwarzwaldverein Villingen wandert am Samstag, 1. Dezember, zu seiner Wanderabschlussfeier im Gasthaus Sonne nach Obereschach. Start ist um 15 Uhr am Bickentor in Villingen. Mit der Wanderführerin Waltraud Joos geht es über die Pforzheimer Straße, dem Panoramaweg und dem Guggenbühl nach Obereschach. Die Strecke beträgt rund sieben Kilometer. Die Busabfahrtszeiten für Nichtwanderer sowie die Rückfahrzeiten und nähere Einzelheiten zum Programm sind dem Rundschreiben zu entnehmen. Die Busfahrt hin und zurück ist eine Spende der Firma Maier-Reisen und daher kostenlos.

Am Sonntag, 2. Dezember, dem ersten Advent, fährt der Schwarzwaldverein Schwenningen zum Weihnachtsmarkt nach Salem. In den Schlossanlagen vor dem gotischen Münster werden an zahlreichen Ständen Kunsthandwerk und allerlei weihnachtliche Geschenke angeboten. Für das leibliche Wohl mit Glühwein, Kinderpunsch und anderen Köstlichkeiten sorgen die Salemer Vereine. Um 15 Uhr besteht die Möglichkeit, zum Preis von sieben Euro an einer Führung im Museum teilzunehmen. Abfahrt ist in Villingen am Busbahnhof um 11.30 Uhr, in Bad Dürrheim am Adlerplatz um 11.40 Uhr sowie in Schwenningen am Eisstadion, an der Feintechnikschule, am Bahnhof und in der Dauchinger Straße um 11.50 Uhr. Der Fahrpreis beträgt 18,50 Euro, für Nichtmitglieder drei Euro Zuschlag. Anmeldungen sind bis Freitag, 30. November, 16 Uhr, bei Heldmanns Apotheke im City-Rondell, Telefon 07720/17 41, möglich.