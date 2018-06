Villingen-Schwenningen Besuch der Friedensschule bringt neue Erkenntnisse

Dies war für die CDU-Stadtratsfraktion Grund genug, sich über den Fortgang des Projekts zu erkundigen und sich in diesem Zusammenhang ein Bild vom Zustand der Schule zu machen. "Unser Ziel ist es, dass Beschlüsse des Gemeinderates zügig umgesetzt werden", hebt CDU-Fraktionsvorsitzende Renate Breuning zu Beginn hervor. Wolfgang Kneer, Rektor der Friedensschule, stellt in seiner Einführung fest, dass er für die bisherigen Investitionen, insbesondere in den Brandschutz und in das Blockheizkraftwerk sehr dankbar ist. Auch den Beschluss des Gemeinderates, die Schule künftig als Ganztagsgrundschule zu führen, sei ein wichtiger Schritt für die Eltern und Schüler. Damit werde auch insgesamt die Attraktivität der Schule erhöht. "Es geht jetzt darum, die Voraussetzungen für die Umsetzung dieses Beschlusses zu schaffen", appelliert Kneer an die anwesenden CDU-Stadträte. Dabei lege er Wert auf die Feststellung, dass dazu nicht nur die Einrichtung einer Mensa und Küche gehöre, sondern die Gesamtkonzeption umfasse auch die Verbesserung der Außenanlagen.

Gerade dieser Bereich bereite ihm Sorge, da in diesem Zustand für die Ganztagsschüler derzeit keine ausreichend funktionsfähige Fläche zur Verfügung stehe. "Die Sanierung der Außenanlage ist untrennbar mit der Einrichtung einer Ganztagsgrundschule verbunden", sind sich Schulleitung und Elternvertreter einig. "Der Förderverein hat bereits in Spielgeräte investiert, die aber erst aufgestellt werden können, wenn der Außenbereich neu gestaltet wird", erklären übereinstimmend die Elternvertreter Petra Käfer und Peter Poschik.

Um die Räume im Erdgeschoss sinnvoll nutzen zu können, sei auch eine Abböschung des Außenbereichs notwendig. So erhalten die künftig genutzten Räume das erforderliche Tageslicht, erläutert Konrektorin Dalila Glessner. Die anwesenden Mitglieder der CDU-Fraktion sind von dem vorgelegten Schulkonzept überzeugt und werden im Gemeinderat das Anliegen der Friedensschule unterstützen, heißt es in einer CDU-Pressemitteilung. "Mit diesem Besuch stellt die CDU- Stadtratsfraktion erneut unter Beweis, dass ihr die positive Entwicklung der Schulen in Villingen-Schwenningen besonders am Herzen liegt", betont die Vorsitzende Renate Breuning abschließend.