Villingen-Schwenningen Besteuerung kritisch betrachtet

Unter dem Motto: "Europa – dafür kämpfen wir" berichtete die frühere Europa-Abgeordnete Franziska Brantner zuerst von dem Parteitag der Konservativen in England. Anhand von Beispielen erzählte sie, wie es mittelständischen Unternehmern dämmert, welche unmittelbaren negativen Auswirkungen der Brexit für ihr Unternehmen haben wird. Brantner arbeitete in ihrem Vortrag drängende Themen wie Digitalisierung, Energiewende und Wirtschaftspolitik heraus. Gerade beim Thema Digitalisierung gibt es ohne die EU für die Abgeordnete, "die Wahl zwischen einer chinesisch geprägten Digitalisierung mit totaler Überwachung und einer marktradikalen, amerikanischen Form der Digitalisierung". Diese Herausforderungen sind in einer weltpolitisch schwierigen Lage nur gemeinsam auf europäischer Ebene zu bewältigen. Eine nachhaltige Wirtschaftspolitik stärkt die regionalen Standorte und sichert den Wohlstand. Die Region bezieht EU-Fördermittel für Forschung und Innovation. Als sehr kritisch wurde die unterschiedliche Besteuerung in den Ländern, von großen Unternehmen betrachtet, die Steuern vermindern können, oder sich legal aus Steuerkassen bedienen. Dies hat direkte negative Auswirkungen bis hin zu den Kommunen, denen das Geld für Infrastrukturmaßnahmen fehlt. Mit einer auf europäischer Ebene gemeinsamen Energiepolitik kann Energieunabhängigkeit erreicht werden. Das saubere Umweltauto soll in Deutschland gebaut werden, auch die Batterietechnik muss zurück nach Deutschland. Sorgen bereiten die zunehmenden populistischen Strömungen, die den Bürgern einreden wollen, eine einzelne Nation hätte es einfacher. Brantner wünscht sich für die Europawahl eine hohe Wahlbeteiligung, bei der die proeuropäischen Parteien, die weit überwiegende Mehrheit erhalten. Die Grünen wollen mit Blick auf die Zukunft der Bürger, die europäische Weiterentwicklung stärken, für den unaufhaltsam kommenden Wandel, nachhaltig die Wirtschaft und Energiepolitik gestalten.