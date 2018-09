Villingen-Schwenningen Beste Stimmung trotz Jackenpflicht

Die Besucher kamen, wenn auch herbstlich mit Jacke gekleidet, und vergnügten sich auf der Möglingshöhe. Zufrieden zeigte sich das Küchenpersonal, das am Samstag 120 hausgemachte Schnitzel über die Theke reichte und am Sonntag leckeren Schweinebraten kredenzte. Die jungen Besucher wurden beim Kinderschminken, bei dem die Vereinsmitglieder selbst den Pinsel in die Hand nahmen, mit bunten Motiven bemalt.

Andere tobten teilweise stundenlang auf der Hüpfburg. Unter ihnen auch die Kinder von OB-Kandidat Jörg Röber, der das Engagement der Mitglieder lobte: "Da gehört schon viel Einsatz dazu, damit ein solch kleiner Verein ein zweitägiges Sommerfest stemmen kann." Für die musikalische Unterhaltung sorgten am Samstag die beiden lokalen Musiker Maisen und Marius Müller. Am Sonntag spielten dann die Neckarbuam. Auch für diese "erfrischende Auswahl" gab es Lob. "Es ist mal was anderes, als bei sonstigen Sommerfesten", freute sich Heike Kempter.