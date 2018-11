Villingen-Schwenningen Bessere Chancen für Krebspatienten

Schwarzwald-Baar-Kreis. Die interdisziplinäre Konferenz von Fachärzten, Apothekern und Krankenpflegern findet regelmäßig statt. Jeder Mensch, der im Schwarzwald-Baar-Kreis an Krebs erkrankt ist und behandelt wird, wird von ihnen anhand von Computertomographien und Röntgenbildern begutachtet. Auch die niedergelassenen Onkologen in Villingen-Schwenningen, Rottweil und Tuttlingen sitzen mit am Tisch.

Diese Konferenz gehört zum Procedere, das notwendig ist, um als Onkologisches Zentrum zertifiziert zu werden. Als eines von 23 Zentren im Südwesten erhielt das Schwarzwald-Baar-Klinikum jetzt das Zertifikat. "Die Zertifizierung ist das Ergebnis eines Prozesses. Das Schwarzwald-Baar-Klinikum hält die Richtlinien ein, die die Deutsche Krebsgesellschaft vorgibt", erklärt Matthias Geiser, Geschäftsführer des Klinikums.

Die besondere Verbesserung für den Patienten ist die fachübergreifende Zusammenarbeit von Onkologen, Pathologen, Strahlentherapeuten, Chirurgen und Psychoonkologen, sagt Paul Graf La Rosée, Direktor der Klinik für innere Medizin am Schwarzwald-Baar-Klinikum. Denn im Gegensatz zur Einzelmeinung eines behandelnden Arztes finden in der Tumorkonferenz Leitlinien der Deutschen Krebsgesellschaft Anwendung. Diese sollen die Qualität der Behandlung sichern. Untersuchungen haben gezeigt, dass Patienten länger leben, wenn sie nach diesen Richtlinien behandelt werden.