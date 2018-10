Villingen-Schwenningen Besonderes zum 25-Jährigen

Mit "Hallelujah" von Leonard Cohen wechselt die Stadtmusik dann in modernere Klänge. Vorgetragen wird dieses Arrangement von dem Saxophon-Ensemble der Stadtmusik. Die Filmmusik zu "Henry V." ist ein Meilenstein in dieser Branche.

Am Schluss singen die Musiker sogar den Choral "Non Nobis Domine". Das Schlagzeug-Ensemble gibt im Anschluss mit dem Stück "Saltina" einen Einblick in die Möglichkeiten der verschiedenen Schlaginstrumente.

Zum Abschluss erklingt ein fetziges Arrangement des Spirituals "Amazing Grace". Der Eintritt ist frei. Um Spenden für die Wärmestube Schwenningen wird gebeten.