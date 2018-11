Villingen-Schwenningen Besitzer von "Planet Sports" kauft das Capitol

Neuer Besitzer Gastronomieprofi

Auch Hasan Bal bestätigt den Verkauf. "Ich zahle noch für den Dezember die Pacht an Herrn Pleij. Ab Januar bin ich dann also raus", scheint er froh, dass das Thema Capitol für ihn erledigt ist. Er wolle seinen Fokus künftig voll und ganz auf seine andere Gastronomie legen. "Im Restaurant Siesta bin ich nun auch schon seit 13 Jahren. Das läuft soweit sehr gut. Nun möchte ich all meine Kraft dafür einsetzen, dass das auch so bleibt."

Axel Killmann, Vorsitzender des Vereins Kommunales Kino im Capitol, weiß noch nicht, welche Auswirkungen der Verkauf des Gebäudes auf das Vereinsangebot haben wird. Er hofft aber auf positive. Der neue Besitzer sei schließlich ein Gastronomieprofi. Außerdem hätten die Mietforderungen dem kommunalen Kino in der Vergangenheit zu schaffen gemacht. "Wir hoffen, dass wir eine gute und faire Vereinbarung finden, das wünsche ich mir", sagt Killmann. Zumal Gastronomie und Kino ja voneinander lebten. Derzeit sei es so, dass ein Mitarbeiter von Hasan Bal dienstags zumindest noch Getränke an die Kinobesucher verkaufe.

Noch zwei Filme sind vor Weihnachten zu sehen – am 4. Dezember "In den Gängen", eine Woche drauf dann "Hell or High Waters" –, dann folgt eine Winterpause. Nach derzeitigem Stand bis zum 22. Januar. Noch habe er aber nicht mit Sascha Zivkovic gesprochen, sagt Axel Killmann. Sollten tatsächlich Umbauarbeiten stattfinden, könnten diese womöglich Auswirkungen auf den Januar-Termin haben.