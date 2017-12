Villingen-Schwenningen Besinnung in hektischer Zeit

VS-Villingen. Gefühlt war der Villinger Weihnachtsmarkt am Samstagabend angesichts der Kälte eher mäßig besucht. Ins Münster hingegen strömten sehr viele Besucher zwischen 18.30 und 22 Uhr: Zum vierten Mal fand dort ein sogenannter "Nightfever"-Abend statt.

"So viele Besucher waren es noch nie", erzählt Stefan König, einer der Hauptorganisatoren des Nightfever-Teams. Zwischen 700 und 800 Gäste waren gekommen, um eine weihnachtlich besinnliche Zeit der besonderen Art im Münster zu erleben. Bereits der Vorabendgottesdienst gehörte mit zum Programm. Geleitet vom neuen Vikar Christian Hess trugen die engagierten jungen Christen des Teams Fürbitten vor. Nach dem Gottesdienst wurde im Münster die dort sonst übliche Beleuchtung gelöscht und durch das Licht einer eigens installierten Lichtanlage ersetzt. Vor dem Münster unterstützte ein Helferkreis von sechs Jugendlichen die Veranstaltung durch persönliche Ansprachen und Einladungen an Passanten mittels Infos und kleinen Kerzen.

Angelegt ist ein Nightfever-Abend, wie er erstmals auf dem Weltjugendtag 2005 in Köln erdacht und gefeiert wurde, dahingehend, dass Besucher nicht wie bei einem Gottesdienst üblich, die gesamte Zeit in der Kirche verbringen. Vielmehr soll sinnbildlich sich die Kirche offen zeigen: An solch einem Abend kann man kommen und gehen wie es der eigenen Stimmung entspricht. Eine sehr zwanglose, freie Atmosphäre lud somit auch in Villingen ein zum Beten, entspannten Verweilen, gemeinsam oder alleine, lange oder kurz. Gerade um dies zu ermöglichen, wurde von Nightfever-Team nur bedingt eine feste Struktur vorgegeben. Eine Klammer um den Abend bot der anfängliche Gottesdienst und ein spätabendliches Komplet – das beschließende Nachtgebet.