Villingen-Schwenningen Besinnliche Stunden im Freien

Dieter Wahl, Jörg Wittmann und Jugendliche von der neuapostolischen Kirchengemeinde Schwenningen führen durch diese Andacht. Dazu werden die Jugendlichen in einem Rollenspiel einige Alltagssituationen eines Schülers darstellen, der sich vornimmt, im Sinne Jesu zu handeln und dabei an seine Grenzen stößt. Es wird die Frage gestellt, ob Jesus Christus heute ein Vorbild ist.

Abgerundet wird die Veranstaltungsreihe am Sonntag, 3. Juni, 9.30 Uhr, mit einer Wort-Gottes-Feier. Gaby Speck, Wort-Gottesdienst-Leiterin der Kirchengemeinde St. Franziskus/Mariä Himmelfahrt, gestaltet diesen Gottesdienst unter dem Leitwort "Der Sonntag – ein Geschenk des Himmels". Die musikalische Umrahmung hat Dekanatskirchenmusiker Peter Hirsch am Keyboard inne. Bei schlechtem Wetter findet die Wort-Gottesfeier in der Kirche Mariä Himmelfahrt statt. Kurzfristige witterungsbedingte Änderungen werden am Sonntagmorgen auf der Homepage www.ack-vs.de eingestellt.