Villingen-Schwenningen Bescherung für die Leitstelle

"Viele Jahre waren wir in der Josefsgasse, jetzt sind wir im zweiten Jahr in der integrierten Leitstelle am Klinikum, wo wir unsere Tradition weiterführen wollen", erklärte er am Freitag.

Alles mit Blaulicht außer der Polizei werde von hier aus weitergeleitet, selbstverständlich auch die Luftrettung, so Hinterseh. Er zeigte sich sehr zufrieden, dass sich die Leitstelle einrichten ließ und dass auch der Hubschrauber, der Tag und Nacht im Einsatz sein kann, hier stationiert ist. Jeder sei darauf angewiesen, dass hier auch an Feiertagen rund um die Uhr gearbeitet werden und die Männer im Einsatz für jeglichen Notfall seien. Er sagte Danke für die unermüdliche Arbeit aller Mitarbeiter, die auch an Feiertagen hier ihren Dienst verrichten und alle hervorragend zusammenarbeiten.

Jürgen Roth verteilte Umschläge an die Mitarbeiter, denn auch er wollte die gemeinsame Arbeit würdigen. Er wisse schon, dass gerade an Feiertagen bei manchen Menschen der Einsamkeitsfaktor auftrete und sie dann zum Telefonhörer griffen oder sich in eine hilflose Lage brächten, betonte er.